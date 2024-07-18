اتحاد جدة يطارد صفقة كبرى من مانشستر سيتي

2024-07-18 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واعذكرت تقارير صحفية أن اتحاد جدة طلب الحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي.ويسعى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع عدة صفقات في أكثر من مركز، لا سيما الدفاع، بعد رحيل قائده المصري أحمد حجازي بنهاية الموسم المنصرم.وأفادت قنوات "الكاس" القطرية بأن الاتحاد طلب الحصول على خدمات جون ستونز، الذي أنهى مؤخرا مشاركته مع منتخب إنجلترا باحتلال وصافة الترتيب في بطولة "يورو 2024".وأضافت أن السيتي طلب نحو 29 مليون جنيه إسترليني (34.4 مليون يورو) من أجل التخلي عن المدافع الدولي الذي يعد من الركائز الأساسية لدى المدرب بيب جوارديولا.وقدم ستونز أداء مميزا في رحلة صعود المنتخب الإنجليزي إلى نهائي اليورو قبل الخسارة من إسبانيا بهدفين لهدف.ويرتبط المدافع صاحب ال 30 عاما بعقد مع السيتي حتى صيف 2026.