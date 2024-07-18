عملية استباقية لتأمين طريق الزائرين تنتهي بالإطاحة بعنصر إرهابي جنوب بغداد

2024-07-18 09:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، تنفيذ عملية استباقية لتأمين طريق الزائرين تمكنت خلالها الإطاحة بعنصر إرهابي جنوب العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش التي تجريها قطعاتنا الأمنية لتأمين الحماية للمناطق المحاذية لطرق الزائرين الوافدين صوب مدينة كربلاء المقدسة، ضمن مناطق جنوبي بغداد وبهدف الحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في مختلف قواطع المسؤولية نفذت تشكيلات فرقة المشاة (السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، في مناطق قضاء المحمودية والبساتين والقرى المحيطة بها".

وأضافت أن "العملية نتج عنها القاء القبض على متهمين اثنين احدهما إرهابي ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية المنهزمة بعد رصد تحركاته ومكانه تواجده ضمن قاطع المسؤولية وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله في مركز ناحية الرشيد حنوبي العاصمة".