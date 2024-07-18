ميسي بجبيرة طبية خلال مباراة إنتر ميامي وتورونتو (فيديو وصور)

2024-07-18 09:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في مباراة فريقه التي أقيمت، فجر الخميس، في مواجهة تورونتو إف سي، حيث ظهر وهو يضع قدمه اليمنى داخل جبيرة طبية؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا.

وشارك ميسي في فوز الأرجنتين أمام كولومبيا، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين فجر يوم الإثنين الماضي، ليتوج "التانغو" باللقب للمرة الثانية تواليا.

وخرج ميسي مصابا في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، بعد أن سقط أرضا، وظهر تورم كبير في القدم اليمنى.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأمريكي، فإن ميسي خضع للعديد من الفحوصات الطبية، وتبيّن أنه يعاني من تورم في أربطة الكاحل الأيمن.

الأسطورة ميسي خلال تواجده اليوم لمشاهدة مباراة إنتر ميامي. ?? pic.twitter.com/MX63sDNfte — Messi World (@M10GOAT) July 18, 2024

وتواجد ميسي، فجر الخميس، في مباراة فريقه ضد تورونتو، التي انتهت بفوز إنتر ميامي (3-1) ليستعيد الفريق صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

Messi estuvo en el partido del Inter Miami ante Toronto y se dejó ver con una bota protectora en el tobillo derecho ??‍♂️#messi #leomessi #futbol #mls #intermiami #soccer #noticiasenespañol #marcamexico #marcaamerica pic.twitter.com/kJ384LbUze — MARCA América ?? (@MarcaMexico_) July 18, 2024

وجلس ميسي بجانب زوجته وأطفاله خلال المباراة في ملعب "تشيس ستاديوم" الخاص بإنتر ميامي، وقد تم استبعاده من مباراة تورونتو ولن يلعب في المباراة التالية لإنتر ميامي يوم السبت ضد شيكاغو، بينما يستمر في التعافي من إصابة الكاحل.

الأسطورة ميسي خلال حضوره لمشاهدة مباراة إنتر ميامي و تورنتو. ?pic.twitter.com/Oylq4P2jgF — Messi World (@M10GOAT) July 18, 2024

ومن المقرر أن تتراوح مدة غياب ميسي عن الملاعب من أسبوعين إلى 4 أسابيع، حسب قدرته على التعافي.

وعلى صعيد المباراة، سجل فريديريكو ريدوندو أول هدفين له في مسيرته في الدوري الأمريكي بالدقيقتين 53 و 59، وأحرز دييغو غوميز في الدقيقة 43، ليقود إنتر ميامي للفوز 3-1 على تورنتو.

بينما سجل ديريك إتيان جونيور هدف تورونتو الوحيد في الدقيقة 80.

واستعاد إنتر ميامي صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي برصيد 50 نقطة، بعد الفوز، وذلك بفضل خسارة إف سي سينسيناتي (48 نقطة) أمام شيكاغو فاير بنتيجة 1-0.

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