2024-07-18 09:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، مساءاليوم الأربعاء، أمام نظيره المصري في مباراة ودية جرت بمدينة إنجلييت الفرنسية فيمباراة استعدادية قبل الدخول في المنافسات الرسمية لأولمبياد باريس.

وجرت المباراة في ملعب إنجلييت عند الساعة الخامسة عصراًبتوقيت العاصمة بغداد، وانتهت لصالح المنتخب المصري بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأولمبي المصري بهدف دون رد،جاء عن طريق اللاعب إبراهيم عادل.

وفي الشوط الثاني سجل الأولمبي العراقي هدف التعديل عنطريق زيد تحسين عند الدقيقة 53، وأضاف الأولمبي المصري هدفه الثاني في الدقيقة 65سجله عن طريق نفس اللاعب إبراهيم عادل.

وتأخر وقت انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب تأخر وصولالمنتخب الأولمبي المصري.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية في منافساتكرة القدم بأولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.