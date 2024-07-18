2024-07-18 09:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، على الرغم منارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضتأسعار خام البصرة الثقيل 66 سنتاً لتصل إلى 78.66 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفضتأسعار خام البصرة المتوسط 66 سنتاً أيضاً لتصل إلى 81.76 دولاراً للبرميل.

وارتفعتأسعار النفط العالمي بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولاياتالمتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم الأسبوع الماضي.