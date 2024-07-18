انخفاض المخزونات الامريكية يقود اسعار النفط الى المنطقة الخضراء

2024-07-18 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.40 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 83.33 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأمريكي.

وقالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا، إن "مؤشرات الطلب الجيدة من الولايات المتحدة تعوض المخاوف من تباطؤ النمو الصيني الأسبوع الماضي".

وأضافت ساشديفا: "الأمل في تيسير السياسة النقدية مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي، وحركة السفر حاليا في موسم الصيف في الولايات المتحدة، تضمنان قوة دفع كافية في الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم".

وساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي "يقترب أكثر" من خفض معدلات الفائدة نظرا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل مما قد يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في ايلول/ سبتمبر.

كما توسع النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة طفيفة إلى متواضعة من أواخر آيار/ مايو حتى أوائل حزيران/ يوليو مع توقع الشركات تباطؤ النمو في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، من المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه رجح أن تكون خطوته التالية هي خفض الفائدة.

وهبط الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي.

وقد يساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: وكالات