نقيب السياحيين: السياح الأجانب يأتون عبر مبادرات فردية ونحتاج لهذا الأمر

2024-07-18 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تحدث نقيب السياحيين العراقيين محمد عودة العبيدي، عن واقع السياحة في العراق، مبيناً أن السيّاح الأجانب يأتون إلى العراق عبر مبادرات شخصية من نشطاء وجمعيات معنية بدعم القطاع السياحي، وليس للدولة أي دور في ذلك. وقال العبيدي، إن ما يميز العراق عن غيره من البلدان، أنه يجمع مختلف أشكال السياحة، حيث توجد أماكن دينية وتاريخية وطبيعية، ما يجعل كل مناطق العراق قابلة للتحول إلى مراكز جذب سياحي. وأوضح العبيدي أن عدد السياح الأجانب لا يلبي الطموح لكنه جيد، وأن السياحة العراقية تحتاج إلى استقطاب شخصيات عالمية معروفة للتشجيع على زيارة العراق، فضلا عن الدعم الحكومي.