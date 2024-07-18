2024-07-18 10:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن بأن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. وقالت مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما لشبكة CNN إن بيلوسي قالت لبايدن إنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على […]

ظهرت المقالة رئيسة البرلمان الأمريكي السابقة لبايدن: أنت غير قادر على هزيمة ترامب أولاً على ايشان.