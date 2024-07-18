2024-07-18 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

فصلت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية، وفيما أعلنت قرب إطلاق العمل بخطة التنمية 2024-2028، أشارت إلى مراعاة الخطة للزيادات السكانية وفجوات التنمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية تم إطلاقها وتضمنت 11 محوراً أساسياً، تتعلق بالطفولة والصحة والسكن، فضلاً عن التعليم والعمل ودعم الشرائح الهشة، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة ومحور يتعلق بأسباب الهجرة الداخلية والخارجية".

وأوضح الهنداوي، أن "كل محور من تلك المحاور يشمل مجموعة من السياسات والأهداف تترجم إلى إجراءات"، منوهاً بأن "تلك الإجراءات عبارة عن خطط تنموية".

وأضاف، أن "الوزارة تعتزم إطلاق العمل بخطة التنمية 2024 و2028"، مشيراً إلى أن "الخطة أخذت بنظر الاعتبار الزيادات السكانية والمتطلبات وفجوات التنمية".

وتابع، أن "نتائج التعداد العام للسكان المقرر تنفيذه قبيل نهاية العام الحالي سيتم الاستفادة منه بالتأشير على الفجوات التنموية وبالتالي وضع الخطط والسياسات واستيعاب الزيادات السكانية وتحويلها من أعباء إلى محركات تنموية فاعلة".