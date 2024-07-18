هيئة الإعلام: زائرو عاشوراء أجروا 95 مليون مكالمة واستهلكوا ثلاثة ملايين غيغا بايت

2024-07-18 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، إجراء أكثر من 95 مليون مكالمة واستهلاك ثلاثة ملايين غيغا بايت عبر منصات التواصل الاجتماعي في محافظة كربلاء المقدسة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.

وقال رئيس الهيئة، علي المؤيد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مستخدمي خدمات الهاتف النقال في محافظة كربلاء المقدسة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام بلغ 24،563 مليون مشترك، منهم 23،256 مليون مشترك محلي و1،306 مليون مشترك دولي".

وتابع، ان "زائري عاشوراء اجروا خلال هذه الفترة 95،536 مليون مكالمة هاتفية ناجحة، وتبادل المستخدمون 46،622 مليون رسالة قصيرة SMS".

وأشار رئيس هيئة الإعلام والاتصالات إلى أن "محافظة كربلاء المقدسة سجلت أيضاً ارتفاعاً كبيراً في حجم تناقل البيانات عبر شبكات الهاتف النقال، حيث بلغ إجمالي حجم البيانات المتناقلة 3576 تيرابايت"، لافتا الى ان "الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك كان بواقع 2,999 مليون غيغابايت مخصصاً لشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر تطبيق تيك توك القائمة بـ 841,080 ألف غيغابايت، تلاها فيسبوك بـ 846,344 ألف غيغابايت، ثم يوتيوب بـ 596,543 ألف غيغابايت، ثم انستغرام بـ 447,253 ألف غيغابايت، وأخيراً تيليغرام بـ 89,836 ألف غيغابايت".

وأكد أن "هذه الأرقام تعكس مدى أهمية خدمات الاتصالات في تسهيل التواصل والتفاعل خلال المناسبات الدينية الكبرى، مثل زيارة عاشوراء، حيث يعتمد الزوار بشكل كبير على الهواتف النقالة وشبكات التواصل الاجتماعي للبقاء على اتصال مع ذويهم ومشاركة تجاربهم".