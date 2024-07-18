وزير التجارة يؤكد أهمية الدعم العربي لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية

2024-07-18 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الخميس، أهمية الدعم العربي لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. وذكر بيان لوزارة التجارة، تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير التجارة أثير داود الغريري التقى السفير السعودي ورئيس الفريق العامل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل وبحضور سفراء الدول العربية في المنظمة للتباحث في حشد الدعم العربي لملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض التقدم الذي أحرزه العراق في تلبية متطلبات الانضمام والتحديات التي تواجهها في هذا المسار. وأكد الوزير الغريري خلال اللقاء، على أهمية الدعم العربي لتعزيز موقف العراق وتحقيق أهدافه في الانضمام إلى المنظمة . وأشار الوزير في الوقت ذاته، إلى الفوائد الاقتصادية والتجارية التي ستعود على العراق والدول العربية من خلال هذا الانضمام. من جانبهم، أعرب السفراء العرب، عن استعدادهم لدعم العراق في جهوده، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون العربي في المنظمات الدولية.