في 10 أيام.. 24 مليون زائر أجروا 95 مليون مكالمة واستهلكوا 3 ملايين غيغا بايت بكربلاء

2024-07-18 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، عن أرقام قياسية في استخدام خدمات الهاتف النقال في مدينة كربلاء المقدسة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، والتي شهدت إحياء ذكرى عاشوراء.

وقال المؤيد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "عدد مستخدمي خدمات الهاتف النقال بلغ خلال المدة اعلاه 24،563 مليون مشترك، منهم 23،256 مليون مشترك محلي و1،306 مليون مشترك دولي".

واضاف أن "زوار عاشوراء اجروا خلال هذه الفترة 95،536 مليون مكالمة هاتفية ناجحة، وتبادل المستخدمون 46،622 مليون رسالة قصيرة SMS".

وتابع المؤيد أن "مدينة كربلاء سجلت أيضاً ارتفاعاً كبيراً في حجم تناقل البيانات عبر شبكات الهاتف النقال، حيث بلغ إجمالي حجم البيانات المتناقلة 3576 تيرابايت".

واشار الى أن "الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك بواقع 2,999 مليون غيغابايت مخصصاً لشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر تطبيق تيك توك القائمة بـ 841,080 ألف غيغابايت، تلاها فيسبوك بـ 846,344 ألف غيغابايت، ثم يوتيوب بـ 596,543 ألف غيغابايت، ثم انستغرام بـ 447,253 ألف غيغابايت، وأخيراً تيليغرام بـ 89,836 ألف غيغابايت".

واوضح ان "هذه الأرقام تعكس مدى أهمية خدمات الاتصالات في تسهيل التواصل والتفاعل خلال المناسبات الدينية الكبرى، مثل زيارة عاشوراء، حيث يعتمد الزوار بشكل كبير على الهواتف النقالة وشبكات التواصل الاجتماعي للبقاء على اتصال مع ذويهم ومشاركة تجاربهم".

وبين المؤيد أن "هذه الأرقام تشير إلى نجاح جهود هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد في تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات في كربلاء، وتوفير خدمات عالية الجودة للمستخدمين خلال هذه الفترة المزدحمة".



