لتشخيص الفجوات التنموية والخدمية.. بغداد وأربيل تبحثان الاستعدادات المشتركة لإجراء التعداد السكاني

2024-07-18 10:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحثت هيئتا الإحصاء الاتحادية والكوردستانية، يوم الخميس، الاستعداداتالمشتركة لإجراء التعداد السكاني العام المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل،بغية تشخيص الفجوات التنموية ومواقع الخلل في الخدمات.

وذكرتوزارة التخطيط الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً مشتركاً بين هيئة الإحصاء ونظمالمعلومات الجغرافية الاتحادية، وهيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، جرى خلالهمناقشة الاستعدادات المشتركة الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقررإجراؤه في العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأكدتميم خلال الاجتماع، على أن مشروع التعداد السكاني يجب أن ينفذ في جميع أنحاءالعراق من دون استثناء، وفقاً للمعايير العالمية، لرسم صورة واضحة المعالم لواقعالحال، للوقوف على الفجوات التنموية، وتأشير مواقع الخلل في الخدمات، ومن ثم وضعالخطط والسياسات والإستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية للنهوض بواقع التنميةوتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأشارإلى أن الاستعدادات الجارية لإجراء التعداد متواصلة بشكل مشترك مع إقليم كوردستان،مشيداً بمستوى التعاون والتفاهم البنّاء بين الجانبين في هذا المجال.

وجرىخلال الاجتماع بحث عدد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، لاسيما انطلاق عملياتالحصر والترقيم، نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري في جميع المحافظات، وتهيئة وتدريبالكوادر الكافية لهذه العملية التي ستستمر لمدة شهرين، وتمثل أحد أهم المراحلللتعداد.

كماناقش الجانبان الاتفاق على استكمال متطلبات العمل الفني فيما يتعلق بمركزيّالبيانات والاتصالات، فضلاً عن التنسيق المشترك في جميع القضايا ذات الصلةبالتعداد السكاني، والجهوزية الكاملة لإجرائه في موعده المحدد.