وطني كرة الماء يرفع وتيرة استعداداته في إيران تحضيرا للبطولة العربية

2024-07-18 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

يواصل منتخبنا الوطني بكرة الماء تحضيراته الخططية والبدنية خلال معسكره التدريبي الخارجي الحالي الذي تضيفه مدينة مشهد الإيرانية، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للألعاب المائية المقررة إقامتها في مصر منتصف شهر آب المقبل .

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة هاشم محمد في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطاقم الفني كثف وحداته التدريبية اليومية في معسكر إيران التحضيري الذي انطلق في الثاني عشر ويستمر لغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي، ويتضمن خوض مباريات ودية أمام الأندية الإيرانية أسهم في رفع الجوانب الفنية واللياقية تأهباً للمشاركة في البطولة العربية إذ من المتوقع الحصول على نتائج إيجابية في هذا الملتقى التنافسي".

وأضاف أن " الجهاز الفني بقيادة المدرب عادل مهدي ومساعده علاء غازي وضعا خطة عمل مستقبلية خاصة بتجهيز المنتخب حيث سينخرط الوطني في تجمع ثان تحتضنه العاصمة بغداد، بعد العودة من إيران كما ستكون هناك معسكرات أخرى تسبق العديد من المشاركات الخارجية المرتقبة أهمها البطولة العربية في الكويت مطلع شهر كانون الأول المقبل".