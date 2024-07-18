اغلاق صالتين للقمار والقبض على ثلاثة متهمين في بغداد

2024-07-18 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، اغلاق صالتين للقمار والقبض على ثلاثة متهمين في جانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للشركات والمكاتب والكوفيات، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة أتحادية بإسناد استخباري من الاجهزة الامنية(مديرية الامن السياحي)، من غلق صالتين تمارس فيهما لعبة القمار، والقاء القبض على ثلاثة متهمين هم أصحاب (القاعات) وضبط المواد والادوات التي تستخدم فيها ضمن قاطع المسؤولية (نادية الفروسية) في جانب الكرخ".

وأضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".