القبض على متهمين اثنين اطلقا النار بإتجاه مواطن داخل داره شرقي بغداد

2024-07-18 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، القبض على متهمين اثنين اطلقا النار بإتجاه مواطن داخل داره شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات بوجود حادث اطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية في منطقة حي سومر/الشعب شرقي العاصمة، على الفور شرعت قوة مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والانتقال للمكان المحدد حيث تبين وجود شخص مصاب داخل داره في منطقة الساق بأطلاق ناري من قبل أحد أصدقائه وعند تفتيش الدار تم ضبط مواد تستخدم لتعاطي المواد المخدرة".

واضافت انه "بعد التحري والتحقيق وجمع المعلومات الاولية وتم كشف موقع الجناة واستحصال الموافقات الاصولية والوصول اليهم في منطقة (الامين) والقاء القبض عليهما وتسليمهما الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".