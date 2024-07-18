2024-07-18 11:19:27 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان: إن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً وحاراً ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (6-8) كم”، مبينة أن “درجات الحرارة العظمى ستسجل يوم غد في ميسان 49 مئوية […]

ظهرت المقالة طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة أولاً على ايشان.