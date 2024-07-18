2024-07-18 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، القبض على 3 متهمين بحرق عجلة مواطن في بغداد.

وقال العميد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "اثر بلاغ عن حصول حادث حرق سيارة نوع سني خصوصي في منطقة الكرادة، على الفور شرعت قوة بإمرة آمر لواء الثالث شرطة اتحادية الى محل الحادث بعد استدعاء مفرزة الدفاع المدني واخماد حريق العجلة بمساعدة المواطنين".

وأضاف أنه "بعد التحري وجمع المعلومات بالاشتراك مع استخبارات الشرطة الاتحادية ومفارز النجدة ومفرزة من صقر بغداد والامن الوطني تبين ان الحادث حصل بواسطة القاء قنبلة مولوتوف، وان هناك دعوى قضائية إثر خلاف مالي بين صاحب العجلة و(3) أشخاص الذين اقدموا على حرق العجلة".

وتابع ميري أن "القوة المنفذة للواجب تمكنت من التعرف على المتهمين وعلى محل سكناهم بواسطة المشتكي، حيث تم القبض عليهم وإحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة".