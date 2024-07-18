لطفي الجزائري: مدينة البصرة الرياضية ستكون جاهزة مطلع آب المقبل

2024-07-18 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تشهد المدينة الرياضية في محافظة البصرة حملة صيانة واسعة استعدادا لاستقبال أولى مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الخامس من شهر أيلول المقبل بتضييف منتخب سلطنة عمان.

وقال مدير مدينة البصرة الرياضية لطفي الجزائري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، :" تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتحضير للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم وبإشراف مباشر من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، تمت المباشرة بتهيئة مدينة البصرة الرياضية لهذا الحدث المهم بحيث يكون مطابقاً لمتطلبات الاتحاد الدولي ".

وأضاف الجزائري أن" المرحلة الثانية من التصفيات لها أهمية وقيمة فنية، لذا تم التحضير لها بشكل خاص، حيث تمت إضافة تقنية الـ(فار) التي لم تكن موجودة في المرحلة الأولى من التصفيات، بالإضافة الى صيانة أرضية الملعب والمضمار والتقنيات المتبقية ، وكذلك تم التحضير لإقامة الوفود وبرامج فرقهم التدريبية "، مبيناً أن" الملعب سيكون على أتم الجاهزية لاستقبال وفدي الاتحادين الدولي والآسيوي للاطلاع على جاهزيته ومطابقته للمواصفات ".

وتابع الجزائري أن" الملعب وفق الجدول الزمني الذي تم تحديده سيكون مكتملاً مطلع شهر آب المقبل تحسباً لأي مداخلة جديدة أو اضافة تقنيات جديدة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي قبل انطلاق المرحلة الحاسمة".