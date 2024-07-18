2024-07-18 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس نادي زاخو، عمار فرهاد، يوم الخميس، أن الإدارة متمسكة بالمدربالقطري طلال البلوشي، ونجم المنتخب العراقي أمجد عطوان، مشيراً إلى وضع دراسة شاملةلاستقطاب لاعبين جدد لتدعيم الفريق الكروي للموسم المقبل.

وقالفرهاد لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة توصلت إلى اتفاق مبدأي مع المدرب القطريطلال البلوشي والكابتن أمجد عطوان لتجديد عقديهما، لاسيما بعد النجاح الكبير الذيتحقق بتواجدهما".

وأضافأن "الإدارة فتحت قنواتها مع لاعبين على مستوى عالٍ بغية التعاقد معهم كما سيجددمع اللاعبين البارزين في الفريق الذين قدموا مستويات جيدة خلال الموسم الماضي".

وأكدفرهاد "إننا كإدارة نجحنا في قيادة الفريق بعد حصولنا على المركز الخامس بنفسرصيد صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة، وهذا إنجاز غير مسبوق للنادي نعمل علىالحفاظ عليه في دوري الكبار للموسم المقبل".

وبينأن "النجاح صعب لكن المحافظة عليه أصعب"، لافتاً إلى أن "الفرق بدأتتتحرك للتعاقد مع لاعبين سوبر ومحترفين ونسعى نحن كنادي أصبح له اسمه القوي بينالفرق، لتطوير فريقنا وهذا ما تحقق من خلال تظافر كل الجهود والدعم المميز من قبلإدارة زاخو المستقلة التي تعمل على إسناد النادي بالممكن".

ويواجهيوم غد الجمعة فريق زاخو صاحب المركز الخامس، منافسه النجف على ملعب الزوراء فيالساعة السابعة والنصف مساءً في مباراة الـ"بلي أوف" ضمن منافساتدوري نجوم العراق.