الاتحاد الوطني: تقسيم كوردستان لدوائر انتخابية خطوة مهمة والحكومة تتشكل بمشاركة الجميع

2024-07-18 12:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، تقسيم إقليم كوردستان إلى عدةدوائر انتخابية "خطوة مهمة جداً" تتناسب مع الأسس الديمقراطية، فيما أكدرفضه لتشكيل حكومة الإقليم من قبل جهة دون غيرها.

وقالالمتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره، لوكالة شفق نيوز "أجريناالاستعدادات كافة لخوض انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقبلة المزمع إجراؤها فيتشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسنشارك بـ173 مرشحاً في جميع الدوائرالانتخابية".

وبينأن "الاتحاد حدد رؤساء الدوائر الانتخابية، ففي أربيل شالاو كوسرت رسول هورئيس القائمة، وفي السليمانية ميران محمد، وفي محافظة حلبجة برزان عثمان، ودائرةدهوك الانتخابية علي أورماري هو رئيس القائمة".

وحولالدوائر الانتخابية المتعددة التي سيتم العمل بها لأول مرة في الإقليم وعن محاولاتالتلاعب بالأصوات، أشار إلى إن "الانتخابات هذه المرة ستكون مختلفة عن السابقتماماً، وسوف تمنع أي محاولة للتلاعب بالنتائج، فتقسيم إقليم كوردستان إلى عدةدوائر انتخابية خطوة مهمة جداً وتتناسب مع الأسس الديمقراطية".

وعنتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، شدد بيره على أنه "لا يمكن لأي جهةفي إقليم كوردستان تشكيل الحكومة الجديدة بشكل منفرد، حتى وإن زاد عدد مقاعده فيالبرلمان أو انخفض".

وبشأنحظوظ الاتحاد الوطني في الانتخابات المقبلة، أكد أنهم ينتظرون ازدياد أصواتالاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات المقبلة.