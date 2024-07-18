2024-07-18 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تقترب هواوي تكنولوجيز من الانتهاء من بناء مركز أبحاث وتطوير الرقائق في شنغهاي ، مما سيزيد من طموحات الصين التكنولوجية حتى على خلفية محاولات الولايات المتحدة لعرقلة نموها. من المقرر أن يستوعب المركز ، الذي سيصبح أكبر مؤسسة بحثية لشركة هواوي في العالم ، حوالي 30000 موظف ، وفقا لبيان على موقع حكومة شنغهاي. وقال البيان إنه يقع في منطقة تشينغبو ، وتبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع ، ولديه شبكة محدودة من الطرق والسكك الحديدية ، والجسور المعلقة الجاهزة. يهدف المركز الجديد إلى تحقيق النجاح في مجال أجهزة أشباه الموصلات والشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في يناير ، نقلا عن إحاطة قدمتها حكومة شنغهاي. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمار 10 مليارات يوان 1.4 مليار دولار ، وفقا لبيان نشر على موقع حكومة تشينغبو على الإنترنت.