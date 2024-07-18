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هواوي تبني مركزاً لأشباه الموصلات بـ1.4 مليار دولار مع احتدام حرب الرقائق

هواوي تبني مركزاً لأشباه الموصلات بـ1.4 مليار دولار مع احتدام حرب الرقائق
هواوي تبني مركزاً لأشباه الموصلات بـ1.4 مليار دولار مع احتدام حرب الرقائق
2024-07-18 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
تقترب هواوي تكنولوجيز من الانتهاء من بناء مركز أبحاث وتطوير الرقائق في شنغهاي ، مما سيزيد من طموحات الصين التكنولوجية حتى على خلفية محاولات الولايات المتحدة لعرقلة نموها. من المقرر أن يستوعب المركز ، الذي سيصبح أكبر مؤسسة بحثية لشركة هواوي في العالم ، حوالي 30000 موظف ، وفقا لبيان على موقع حكومة شنغهاي. وقال البيان إنه يقع في منطقة تشينغبو ، وتبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع ، ولديه شبكة محدودة من الطرق والسكك الحديدية ، والجسور المعلقة الجاهزة. يهدف المركز الجديد إلى تحقيق النجاح في مجال أجهزة أشباه الموصلات والشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في يناير ، نقلا عن إحاطة قدمتها حكومة شنغهاي. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمار 10 مليارات يوان 1.4 مليار دولار ، وفقا لبيان نشر على موقع حكومة تشينغبو على الإنترنت.

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