2024-07-18 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، زيادة إيراداتها للعام الماضي بنسبة (7.84) بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، فيما أشارت الى أنها تمكنت من ترشيق الإنفاق وخفض المصاريف.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "حققت إداء مالياً جيداً خلال العام الماضي 2023 بالمقارنة مع الأعوام السابقة 2022 و2021 وذلك على اثر الخطوات التي اتخذت في تنفيذ خطط وستراتيجيات الإصلاح والتطوير للنهوض بالعملية الصناعية في البلاد وفقاً لما جاء في المنهاج الحكومي بدعم وإشراف مباشر ومتابعة حثيثة ومستمرة من الوزير خالد بتال النجم".

وأضافت، أن "الإيرادات زادت بنسبة (7.84%) في عام 2023 عما كانت عليه في عام 2022 "، مؤكدة أن "هذه الزيادة جاءت نتيجة لتنفيذ توجيهات الوزير بتطوير النشاط الإنتاجي والتسويقي للشركات وإنجاز خطط إعادة إعمار وتشغيل عدد من المصانع المدمرة والمتوقفة وافتتاح عدد من المشاريع والخطوط الإنتاجية الجديدة الى جانب الارتقاء بمستوى الأعمال والخدمات المقدمة من قبل دوائر وشركات الوزارة".

وأشار البيان الى أن "الوزارة تمكنت أيضا من ترشيق الإنفاق وخفض المصاريف في العام الماضي 2023 بنسبة (5.80) بالمئة مقارنة بالعام 2022"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية وضمن رؤيتها المرسومة في مواصلة السعي والدعم للارتقاء بأداء (6) من شركاتها وتحويلها الى رابحة خلال العامين المقبلين والمتمثلة بشركات الفارس العامة والفرات للصناعات الكيمياوية وشركات الصناعات التعدينية والسمنت العراقية وديالى العامة والتصميم وتنفيذ المشاريع مع المتابعة الحثيثة لعمل باقي الشركات من أجل النهوض بأدائها ونشاطها الإنتاجي".