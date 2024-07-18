عمليات بغداد: غلق صالتين "تمارس لعبة القمار" والقبض على ثلاثة من أصحابها

2024-07-18 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن غلق صالتين تمارس فيهما "لعبة القمار" والقاء القبض على ثلاثة متهمين أصحاب "القاعات" بجانب الكرخ.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للشركات والمكاتب والكوفيات، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة أتحادية بإسناد استخباري من الاجهزة الامنية(مديرية الامن السياحي)، من غلق صالتين تمارس فيهما "لعبة القمار"، والقاء القبض على ثلاثة متهمين هم أصحاب (القاعات) وضبط المواد والادوات التي تستخدم فيها ضمن قاطع المسؤولية (نادية الفروسية) في جانب الكرخ".

وأضافت أنه "المتهمين جرى تسليمهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".