العدل والبنك المركزي يبحثان تطبيق تقنيات متطورة لتسريع عملية الاستقطاع وتسلم المدفوعات

2024-07-18 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحثت وزارة العدل والبنك المركزي، اليوم الخميس، تطبيق تقنيات متطورة لتسريع عملية الاستقطاع وتسلم المدفوعات من دوائر المدينين.

وذكر بيان لوزارة العدل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد عقد مع مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات عدنان أسعد اجتماعاً مع الكوادر المختصة بالشؤون المالية والتخطيط والإحصاء في مقر البنك المركزي".

وأضاف، أن "الاجتماع تمحور حول بحث اعتماد آليات متطورة تسهم في تسريع إرسال قوائم الاستقطاعات من دوائر المدينين وتسلمها من قبل الدائنين، مما يسهم في اختصار الوقت للمراجعين وتجاوز الروتين والتأخير، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات".

وأكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، أن "هذه المباحثات تأتي في إطار تحسين الخدمات وتطوير الأداء بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة".

وأضاف، أن "هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، بالعمل على تطوير عمل الدوائر العدلية والاعتماد على التكنولوجيا في إنجاز معاملات المواطنين، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين".