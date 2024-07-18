المندلاوي والمؤيد يؤكدان على أهمية ضمان حرية الإعلام

2024-07-18 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس، على أهمية ضمان حرية الإعلام وتمكين المؤسسات الإعلامية من أداء مهامها بمهنية وموضوعية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، بحضور مستشارة رئيس مجلس النواب بتول موفق ,في لقاء ركز على تعزيز التعاون المشترك لدعم المؤسسات الإعلامية في العراق".

وأكد الجانبان على "أهمية ضمان حرية الإعلام وتمكين المؤسسات الإعلامية من أداء مهامها بمهنية وموضوعية، بما يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي وواعي".

وأشار إلى، أن "اللقاء ناقش سبل دعم عوائل شهداء وجرحى الإعلاميين الذين قدموا تضحيات كبيرة في تغطية معارك تحرير البلاد من تنظيم داعش الإرهابي، تقديراً لدورهم البطولي في نقل الحقيقة".