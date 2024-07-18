2024-07-18 12:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الامريكية في سبتمبر الطلب.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت بغداد، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2461.27 دولار للأونصة.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار أمس الأربعاء.

وزادت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2465 دولارا.

وقال رايان ماكنتاير كبير مديري المحافظ لدى سبروت لإدارة الأصول إن انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الامريكية عاملان مباشران من المرجح أن يدفعا الذهب ليتجاوز 2500 دولار إذ يميل المعدن الأصفر إلى الاستفادة من الغموض المحيط بالاقتصاد والوضع الجيوسياسي.

وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأشار كل من عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز إلى قرب تطبيق سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

وعلى نحو منفصل، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إنه "متفائل للغاية" بشأن حدوث انخفاضات واسعة في التضخم.

وتتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وأظهر مسح أجراه المركزي الامريكي أن النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة توسع بوتيرة طفيفة إلى متواضعة في الفترة من أواخر مايو حتى أوائل يوليو، مع توقع الشركات نموا أبطأ في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.35 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 994.81 دولار وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 955.77 دولار.

المصدر: وكالات



