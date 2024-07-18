كركوك تختتم موسم الحنطة بتسويق 647 ألف طن

2024-07-18 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير الشركة العامة للحبوب في كركوك، يوم الخميس، عن انتهاء الموسم التسويقي للحبوب بتسويق أكثر من 647 ألف طن من الحبوب، وإتمام عملية استلام جميع المحاصيل من المسوقين إلى صوامع الشركة في عموم المحافظة.

وقال مدير الشركة في كركوك حسن حمدي لوكالة شفق نيوز، إن الشركة العامة للحبوب نجحت هذا الموسم في إتمام عملية الاستلام من الفلاحين دون تأخير صرف المستحقات المالية لهم في عموم مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها.

وأضاف حمدي أن الشركة افتتحت خمسة مواقع هذا الموسم لتسريع عملية الاستلام وعدم تأخير المسوقين، مما ساهم في استلام ما يقارب من 547 ألف طن من الحنطة في صوامع كركوك والرياض والحويجة وتازة والدبس، مؤكدا أن هذا العمل ساعد في استلام جميع المحاصيل المسوقة من فلاحي كركوك.

وأشار إلى أن الزخم الحاصل في الأيام الأخيرة كان نتيجة تأخر الفلاحين في تسليم المحصول، وعند اقتراب غلق الصوامع زاد الضغط علينا، وقمنا بجرد أعداد السيارات المتوقفة في الطابور لضمان استلام المحصول من الجميع دون ضياع حقوق المسوقين، وتمكنا من استلام جميع الحبوب المسوقة إلى الصوامع في المحافظة.

وعن المستحقات المالية، أكد حمدي أن الشركة أتمت أربعة دفعات من الأموال المستحقة للفلاحين، وتم تسليم صكوك بأسماء المسوقين لاستلام الأموال الخاصة بالكميات المسلمة للشركة العامة.

وأوضح أن الشركة تعمل وفق نظام تطابق اسم الفلاح المسجل رسمياً لدى دائرة زراعة كركوك، وتستلم كتاباً رسمياً منها وفق الخطة السنوية لمطابقة الأسماء بين الفلاح والمسوق نفسه.

وأشار إلى أن الموسم الحالي بدأ بتاريخ 10 مايو 2024 وانتهى بتاريخ 10 يوليو 2024، واصفاً إياه بالموسم الناجح والمميز.