قناة8 تكشف اخر المستجدات بشأن تشكيل حكومة كركوك المحلية

2024-07-18 12:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

المباحثات بين الجهات الفائزة في الانتخابات مستمرة لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، دون التوصل الى اي اتفاق لحد الان. مضى نحو أسبوع على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، لكن آفاق الاتفاق بين الاطراف على تشكيل حكومة محلية لا تزال غير واضحة. ولم تسفر الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، التي انعقدت في أجواء مثيرة للجدل، عن أي اتفاق، إلا أن عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد رمزي، اعلن عن عدم الاتصال بهم لعقد الجلسة الجديدة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة8 ، فان الاحزاب الفائزة لم تقدم لغاية الان مرشحيها لشغل المناصب العليا في الحكومة المحلية، فيما هناك اتجاهان خلال المفاوضات