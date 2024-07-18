الإطاحة بتاجري مخدرات ومتهم بالقتل "العمد" في بغداد

2024-07-18 12:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، الإطاحة بتاجري مخدرات ومتهم بالقتل "العمد" في جانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالقتل "العمد" بذريعة (غسل عار) ومصادرة السلاح الذي بحوزته ضمن منطقة (سبع البور) وإثنين آخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال وميزان إلكتروني عدد (1) في منطقة (الحرية) بجانب الكرخ".

وأضافت انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".