شكوى قضائية ضد الناشط "ضرغام ماجد" بسبب تهجمه على "الشيعة" ومدحه "الوهابية"

2024-07-18 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقام محامٍ عراقي، يوم الخميس، شكوى قضائية ضد الناشط التشريني "ضرغام ماجد" بتهمة مهاجمة الطائفة الشيعية ومدح الحركة "الوهابية".

وقال الحقوقي علي الخزاعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "صباح هذا اليوم تمت اقامة شكوى امام قاضي محكمة تحقيق الناصرية ضد المشكو منه ( ضرغام ماجد مهدي ) الذي اساء باللفظ الى الطائفة الشيعية ونعتهم بكلام غير أخلاقي وخادش للحياء وكذلك تمجيده للحركة الوهابية التي تدار من خارج العراق".

وطالب الخزاعي بحسب الإخبار الذي قدمه لقضاء الناصرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضرغام ماجد ومنعه من السفر والظهور الإعلامي.

وظهر ضرغام ماجد بمقطع فيديو أثناء قيادته لتظاهرة احتجاجية ضد انقطاع الكهرباء في محافظة بابل، وهو يقول إن "الحركة الوهابية من أشرف الحركات، عكس الشيعة الذين اغلبهم "انذال وعارات وسفلة"، بحسب تعبيره.