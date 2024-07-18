2024-07-18 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

حافظ منتخبنا الوطني على مركزه الـ 55 عالمياً، في التصنيف الجديد حسب ما نشره موقع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الصادر اليوم الخميس.

واحتفظ منتخب الأسود بالمركز الـ 55 دولياً برصيد 1433.07 نقطة.

أما على الصعيد القاري فحل العراق في المركز السادس على مستوى منتخبات آسيا بعد اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.

فيما حل العراق بالمركز الخامس عربياً بعد منتخبات المغرب وقطر ومصر والجزائر.