2024-07-18 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ عبد القادر الدخيل بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا".

وأضاف أن "المحافظ تجاوز المدة القانونية المحددة لها وهي 15 يوما، بالتالي فان هنالك توجه لإقالته من منصبه".

ويعقد مجلس محافظة نينوى اليوم الخميس اجتماعا جديدا، لمناقشة واقع المحافظة، وسط استمرار مقاطعة كتل الديمقراطي الكردستاني ونينوى لأهلها.

جدير بالذكر ان مجلس محافظة نينوى، صوت الثلاثاء (2 تموز 2024)، على اعفاء واستبدال جميع قائمي المقام في المحافظة.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة نينوى صوت على إعفاء جميع قائمي المقام ومدراء النواحي في المحافظة".

وأضاف، إن "مجلس محافظة نينوى انتخب سيدو الاحمدي قائمّقام قضاء سنجار، والتصويت على رعد ناصر قائمّقام قضاء تلكيف، فضلا عن التصويت لفواز مشعان الشلال مديراً لناحية ربيعة، والتصويت على خليل هابش قائمّقام قضاء تلعفر، وشعلان الغلب الجربا قائمّقام قضاء البعاج".