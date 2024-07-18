الدفاع توجه دعوة للطلاب المتقدمين للدورة 114

2024-07-18 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، دعوة للطلاب المتقدمين للدورة 114.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/ الكلية العسكرية في الوزارة تدعو ، يوم الإثنين 22 تموز 2024، الطلاب المتقدمين للدورة (114) ، الذين اجتازوا الفحص الطبي النهائي بنجاح ولم تظهر أسماؤهم ضمن قوائم المقابلة (المتفرقة)، مراجعة مقر الكلية العسكرية الكائن في بغداد (الرستمية)، لغرض إجراء المقابلة النهائية".

وأضافت أنه "يتم اعتماد رقم استمارة التقديم للكلية العسكرية عند المراجعة لغرض المقابلة".