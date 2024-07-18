"للنأي بنفسه عن الخطر".. الإقليم يؤكد البقاء على الحياد في أي صراع مرتقب- عاجل

2024-07-18 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، أن الإقليم سيلتزم الحياد في أي صراع مرتقب في المنطقة للنأي بنفسه عن الخطر.

وقال شعبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان يريد البقاء على الحياد في أي صراع إقليمي أو دولي"، مبيناً أن "العلاقات سواءً مع واشنطن أو طهران لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية الأميركية أو الإيرانية".

وأضاف أن "فوز الإصلاحيين في إيران هو شأن داخلي إيراني، ومن المعلوم أن السياسة الإيرانية ثابتة والأمور الاستراتيجية هي بيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، فأن علاقة الإقليم ستبقى ثابتة مع الجمهورية الإسلامية، مع التأكيد على علاقات حسن الجوار وتبادل العلاقات الثنائية والاقتصادية".

وكشف مرصد ميمري الامريكي المقرب من النظام الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن قرب وقوع ما وصفها بـ"انتفاضة" ضد الوجود الامريكي في المنطقة تنطلق من العراق واليمن في حال استمرار إسرائيل بخططها الحالية لغزو لبنان.

يشار الى ان النظام الإسرائيلي يستعد ومنذ مدة لتنفيذ ما وصفها بـ"عمليات عسكرية" داخل العمق اللبناني لاستهداف حزب الله رغم شحة الذخيرة والأسلحة واستنزاف جيشه في غزة بحسب وصف صحيفة الجيروسليم بوست الإسرائيلية.