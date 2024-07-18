العراق يتراجع للمرتبة السادسة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

2024-07-18 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، ان العراقيين تراجعوا إلى المرتبة السادسة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال يونيو/حزيران.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 45.1٪ في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت ألفًا و منزلا440.

وبلغت حصة مبيعات المنازل للأجانب 1.8٪ من إجمالي مبيعات المنازل في يونيو/حزيران. كانت المحافظات التي سجلت أعلى عدد من مبيعات المنازل للأجانب هي أنطاليا بـ 593، وإسطنبول بـ 478، ومرسين بـ 116.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال حزيران/يونيو وبعدد 332 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 156 منزلا، وتلتها اوكرانيا ثالثا بـ 102 منزلا، وتلتها المانيا بالمرتبة الرابعة 95 منزلا ، وتلها كازاخستان بالمرتبة الخامسة 76 منزلا ، تلتها العراق بالمرتبة السادسة 61 منزلا، وجاءت أذربيجان بالمرتبة السابعه 51 منزلا، وجاء السعودية الثامنه بـ 47 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.