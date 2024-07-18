2024-07-18 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر تموز الحالي.

وبحسب التصنيف، فقد احتل المنتخب الوطني العراقي المركز الـ55 عالميا، برصيد 1433.07 نقطة ليحافظ على مركزه.

أما على الصعيد القاري فقد حل العراق بالمركز السادس على مستوى منتخبات آسيا بعد اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، كما حل بالمركز الخامس عربياً بعد منتخبات المغرب وقطر ومصر والجزائر.



