شرطة السليمانية تجد جثة رجل "وحيد" في منزله

2024-07-18 13:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الخميس، العثور على جثة رجل تُوفي في منزله منذ ثلاثة أيام باحدى مناطق المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية سركوت أحمد لوكالة شفق نيوز، "وردتنا معلومات صباح اليوم بوجود جثة شخص في منزله الواقع في حي زركته بالسليمانية، واتضح ان المتوفي كان يسكن وحيدا في المنزل ويبلغ من العمر 43 عاماً".

وأضاف أن "جيران المتوفي أبلغوا أقاربه بالحادثة بعد أن خرجت رائحة من منزله "غير مرغوب فيها" والذين بدورهم اخبروا الشرطة وتم تسليم الجثة للطب العدلي".

وبين ان "الرجل قد توفي بسبب المرض كون جثته لم يظهر عليها أي شيء يثر الشكوك بأن موته بفعل فاعل لكن الطب العدلي سيبين أسباب الوفاة بصورة نهائية".