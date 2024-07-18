تربية كوردستان تصدر تسهيلات "استثنائية" لإعادة الناجين من داعش للدراسة (صور)

2024-07-18 13:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، سلسلة قرارات تخصتقديم تسهيلات "استثنائية" لإعادة الناجين من الإبادة الجماعية التيارتكبها تنظيم داعش، إلى الدراسة مجدداً.

وقالوزير التربية ’لان حمه سعيد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "القرارالجديد يتضمن عدة تسهيلات استثنائية تخص دراسة الناجين من إبادة تنظيم داعش والذينأدرجت أسمائهم في سجل حكومة إقليم كوردستان في جميع المحافظات".

وأضافأن "القرار يتضمن تشكيل لجان من قبل الحكومات المحلية تختص بهذا الموضوع،وتتضمن التسهيلات الاستثناء من شرط العمر في الإعادة للدراسة، وكذلك الدراسة المسرعة،كما يحق لجميع الناجين الدراسة في المعاهد الأهلية دون مقابل مالي بعد الصف التاسع".