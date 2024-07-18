اقتصادي يدعو الحكومة الى التريث بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية

2024-07-18 13:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا الخبير الاقتصادي، بسام رعد، اليوم الخميس، الحكومة العراقية الى التريث بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية. وقال رعد، في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن العراق وهو الذي يحمل صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية يسعى إلى الانضمام لها بعد زوال القيود السياسية والتي كانت تحول دون ذلك ومنها خروجه من إجراءات الفصل السابع الخاص بميثاق الأمم المتحدة. وأضاف، أن هذا السعي لها آثار إيجابية منها توسيع الشراكات الاقتصادية واندماجه في الاقتصاد العالمي لكنه من جانب آخر يمثل مشكلة خصوصا وان مطالب منظمة التجارة العالمية هي السماح بنفاذ تجارة أعضائها إلى الأسواق وتحرير التجارة من كافة القيود باعتبارها منظمة الدول المنتجة والمصنعة وهو ما يعني فتح الأسواق المحلية العراقية أمام الواردات وبالتالي التأثير بالسلب على أية محاولة لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية وترك الأفق الاقتصادي مرهوناً بالواردات الاستهلاكية القادمة من الخارج. واوضح الخبير الاقتصادي، أن العراق وبما انه يعتمد على الصادرات النفطية والنفط لا يخضع لحواجز كمركية من قبل الدول المستوردة له فإنه ينبغي التريث قبل السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والعمل على التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي والبدء في تنفيذ خطط لتنويع الإنتاج المحلي وبناء قدرات صناعية تدعم الاتجاه نحو التصدير نحو الخارج مما يسهم في تعزيز الآثار الإيجابية عن عملية الانضمام.