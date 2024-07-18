السليمانية.. انطلاق منافسات بطولة العراق الدولية لتنس الطاولة

2024-07-18 13:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، بطولة العراقالدولية لتنس الطاولة وتستمر المنافسات حتى العشرين من الشهر الجاري.

وقالنائب رئيس الاتحاد العراقي للعبة، قاسم كيلون، لوكالة شفق نيوز، إن تسعة منتخبات تشاركفي البطولة، هي العراق، وقطر، والأردن، ولبنان، والهند، وإيران، وكازاخستان، وهونغكونغ، وسويسرا، والمنافسات ستكون لخمس فئات عمرية تبدأ من تحت سن 11 عاماً وتنتهيبما دون 19 عاماً، ولكلا الجنسين.

وأضاف"اليوم الأول من البطولة خصص لفئتي تحت 13 عاماً وتحت 17 عاماً لكلا الجنسين"،لافتاً إلى أن "هذه البطولة تحظى باهتمام الاتحاد الدولي للعبة وتحت إشرافه،ويسعى من خلالها العراق لتأكيد جدارته باستضافة البطولات بكل نجاح".

وأشاركيلون إلى أن "اتحاد اللعبة أقام دورة تحكيمية تحضيرية، حاضر فيها الحكمالدولي التونسي أكرم بن عطية، وبمشاركة مجموعة من الحكام.