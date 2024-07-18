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تطوير عقار مضاد للشيخوخة يمنع السرطان و”يطيل العمر بنسبة 25 بالمئة”

تطوير عقار مضاد للشيخوخة يمنع السرطان و”يطيل العمر بنسبة 25 بالمئة”
تطوير عقار مضاد للشيخوخة يمنع السرطان و”يطيل العمر بنسبة 25 بالمئة”
2024-07-18 13:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن فريق من العلماء عن تطوير عقار مذهل يعمل على إيقاف عمل البروتين المرتبط بتسارع الشيخوخة، ووجدوا أنه أطال عمر الفئران بنسبة 25%. رُبط البروتين المسمى “إنترلوكين 11” (IL-11)، بالالتهاب المزمن وتندب أنسجة الأعضاء واضطرابات التمثيل الغذائي وهزال العضلات وتليف القلب. وفي غضون 25 أسبوعا فقط من العلاج، انخفض خطر الإصابة بالسرطان لدى الفئران، مع اختفاء […]

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