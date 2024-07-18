2024-07-18 13:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن فريق من العلماء عن تطوير عقار مذهل يعمل على إيقاف عمل البروتين المرتبط بتسارع الشيخوخة، ووجدوا أنه أطال عمر الفئران بنسبة 25%. رُبط البروتين المسمى “إنترلوكين 11” (IL-11)، بالالتهاب المزمن وتندب أنسجة الأعضاء واضطرابات التمثيل الغذائي وهزال العضلات وتليف القلب. وفي غضون 25 أسبوعا فقط من العلاج، انخفض خطر الإصابة بالسرطان لدى الفئران، مع اختفاء […]

ظهرت المقالة تطوير عقار مضاد للشيخوخة يمنع السرطان و”يطيل العمر بنسبة 25 بالمئة” أولاً على ايشان.