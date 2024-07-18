2024-07-18 13:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن غلق صالتين تمارس فيهما “لعبة القمار” والقاء القبض على ثلاثة متهمين أصحاب القاعات بجانب الكرخ. وذكرت القيادة في بيان أنه “من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للشركات والمكاتب والكوفيات، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة أتحادية بإسناد استخباري من الاجهزة الامنية(مديرية الامن السياحي)، من غلق صالتين […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد: غلق صالتي قمار وضبط 3 من أصحابها في نادي الفروسية أولاً على ايشان.