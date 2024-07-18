بخطوة رسمية.. برشلونة يجدد الشكوك حول دي يونج

2024-07-18 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سلطت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، الضوء على غياب دي يونج عن حملات تقديم القميص الجديد للبارسا الذي سيرتديه الفريق في الموسم المقبل 2025/2024.

ويبقى الجدل مثارا حول مصير الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة في ظل إمكانية رحيله عن النادي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "النادي الكتالوني استعان في تقديمه للقميص الجديد اليوم الخميس بتسعة لاعبين من صفوف الفريق هم بيدري وجافي وبالدي ويامال وكوبارسي ورافينيا وليفاندوفسكي وأراوخو وفيرمين".

ولفتت إلى أن "دي يونج يبقى أبرز الغائبين عن تقديم القميص الجديد خاصة أنه وجها دعائيا لشركة نايكي التي تصمم قميص برشلونة مما يثير التساؤلات مجددا حول إمكانية بيع النجم الهولندي".

وأوضحت أن "غياب الثنائي تير شتيجن وإلكاي جوندوجان مبرر لكونهما من الأوجه الدعائية لشركة اديداس، وكذلك غياب الثنائي جواو كانسيلو لانتهاء إعارته وسيرجي روبيرتو لانتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي".

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية قد ذكرت سابقا أن برشلونة يفكر في بيع دي يونج من أجل حل أزمته المالية.

المصدر: وكالات



