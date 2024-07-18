محافظ كركوك "متهم" بالتجاوز على القانون والاتحاد الوطني يقول انه "لن يسكت"

2024-07-18 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، أن محافظ كركوك راكان الجبوري يتجاوز على القانون والدستور.

وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالرغم من أداء اليمين القانوني لراكان الجبوري وأصبح رئيسا للسن لمجلس محافظة كركوك، لكنه مازال يمارس منصب محافظ كركوك وهذا الأمر يعد مخالفة قانونية كبيرة".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني لن يسكت على هذا الأمر وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، سنتقدم بشكوى للقضاء الإداري، لآن القانون والدسنور يمنع أي شخص من الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وفي العاشر من تموز الحالي أدى محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري اليمين القانونية كعضو في مجلس محافظة كركوك وترأس الجلسة الأولى للمجلس بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي قد دعا في (9 تموز 2024) إلى عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في مبنى المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبمقتضى القانون، كان الخامس من شباط آخر موعد لاجتماع مجلس محافظة كركوك بناء على دعوة من المحافظ، لكن لعدم اتفاق الأطراف المشاركة في المجلس على تشكيل الحكومة المحلية لم تعقد الجلسة.

ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً ولانعقاد جلسته لا بد من حضور الأغلبية المطلقة في الجلسة وهي تسعة أعضاء.