المركبات والميكانيك أهم استيرادات العراق من اليابان في عام

2024-07-18 14:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعد المركبات والأجهزة الميكانيكية أبرز استيرادات العراق من اليابان خلال العام الماضي 2023، وفقًا لموقع Trademap المتخصص في توفير بيانات التجارة الدولية.

وكشفت الإحصائيات المقدمة من الموقع، والتي تم الاطلاع عليها من قبل وكالة شفق نيوز، أن قيمة الاستيرادات من اليابان بلغت 849.357 مليون دولار، مع تسجيل نمو بنسبة 8% منذ عام 2017.

وبينت، أن المركبات جاءت في المقدمة بقيمة تصل إلى 630.260 مليون دولار، تليها الأجهزة الميكانيكية بقيمة 78.500 مليون دولار، ومنتجات الفولاذ والحديد بقيمة 71 مليون دولار، والمطاط ومنتجاته بقيمة 31 مليون دولار.

من ناحية أخرى، كانت الصادرات من العراق إلى اليابان بقيمة 29.029 مليون دولار، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 20% خلال الفترة نفسها من عام 2017 إلى 2023.

وكانت تركيز الصادرات على 7 مواد رئيسية، تشمل الوقود المعدني ومنتجاته بقيمة 28.930 ألف دولار، والأعمال الفنية والقطع الأثرية بقيمة 45 ألف دولار.