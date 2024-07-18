74 ألف شركة طاقة ناشئة تجمع تمويلات بـ 7 مليارات دولار

2024-07-18 14:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شكلت الشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقة حوالي 2.1 ٪ من إجمالي عدد الشركات الناشئة في العالم ، لأنه في النصف الأول من هذا العام 2024 بلغ عددهم حوالي 74000 شركة ، من إجمالي 3.5 مليون شركة ناشئة في جميع أنحاء العالم. أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم ، في أحدث بياناتها عن الشركات الناشئة العاملة في قطاع الطاقة العالمي ، أن حجم التمويل المبكر الذي جمعته هذه الشركات خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ أكثر من 7 مليارات دولار ، بما في ذلك 5.9 مليار دولار للطاقات النظيفة ، و 1.4 للشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقة والمجال الرقمي. وتجاوزت حصة الشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقات المتجددة نحو 32.2 من إجمالي النشاط خلال العام الماضي 2023 ، منها الطاقة الشمسية بنسبة 8.2 و0.6 لطاقة الرياح ، تليها الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة بنسبة 16.8 ، وتخزين الطاقة والبطاريات بنسبة 10.3 ، فيما بلغت حصة الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية 1.1 من الإجمالي.