"ضوء أخضر" من بغداد عن 3 ملفات حملها وفد الدفاع في زيارته الـ 12 إلى ديالى

2024-07-18 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، عن اهم الملفات التي ناقشها وفد رفيع من وزارة الدفاع في زيارته الأخيرة إلى محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" وفدًا رفيعًا من وزارة الدفاع برئاسة قائد القوات البرية وصل الى أحد مقرات عمليات ديالى في زيارة هي الثانية عشر خلال العام الجاري للقواطع العسكرية".

واضاف، ان" الزيارة حملت ضوءًا اخضر من بغداد حيال المضي في 3 ملفات هامة في مشهد ديالى الأمني وهي اعادة الانتشار في حوض بساتين العيط بعد المواجهات الأخيرة وفق اليات تضمن عدم السماح باي موطئ قدم لخلايا داعش والمضي في خطة خطوط الصد في حمرين وبقية المناطق واستكمال الخطة الخاصة بزيارة الأربعين وسبل تأمين الطرق الخارجية بين ديالى وبغداد".

واشار المصدر الى ان" زيارة الأربعين خلال 2024 ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ ديالى من ناحية عدد الزوار المتوقع تدفقهم من المنذرية مع ايران والذي قد يتجاوز الـ600 الف زائر من مختلف الجنسيات الاسلامية على الأقل".

وكشف مصدر أمني، في وقت سابق، بأن معركة العيط جنوبي غرب ديالى وصلت الى النهاية بعد اكمال عملية الاقتحام، من قبل قوات امنية مشتركة.

كما كشفت وزارة الداخلية، عن ايكال مهمة اقتحام البساتين الى جهاز مكافحة الإرهاب، بعد ان كشفت عملية العيط عن وجود بؤرة إرهابية مختبئة، الامر الذي أدى الى إعادة التفكير تجاه هذه المنطقة وإمكانية التوصل لـ"كنز من الأهداف" فيها.