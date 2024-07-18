القبض على 8 متسللين حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في دهوك

2024-07-18 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، القبض على 8 متسللين حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة دهوك.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في الفوج الثالث لواء الحدود الأول ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى تمكن من إلقاء القبض على (8) متسللين بينهم (6) أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك".

وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".