2024-07-18 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وفقا للاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان ودولة إيطاليا، سيتم تنفيذ النظام الصحي الذكي في كوردستان.

وبحسب النظام، سيكون لجميع المواطنين في الإقليم رابط خاص بهم بالمعلومات الصحية، وسيتم تجميعهم في مركز معلومات خاص تحت إشراف وزارة الصحة.

أعلن عن ذلك وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي خلال مراسم جرت اليوم الخميس في اربيل.

وقال البرزنجي في كلمة له خلال المراسم، إن هذا النظام يُعد أحد أهداف وبرامج حكومة اقليم كوردستان، وهو تحويل النظام الصحي الى الإلكتروني.

وأضاف أن هذا النظام وهو عبارة عن نظام بيانات ومعلومات وإحصائيات وربط المؤسسات في جمع البيانات.